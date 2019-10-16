نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال المدرسة العسكرية بالعيد الوطني للمحافظة



انطلاق اولى فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى بدأت اليوم بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بحى ثان والتى كانت موقع انطلاق الشرارة الأولى وخروج طلاب هذه المدرسة فى السادس عشر من أكتوبر 1951 فى مظاهرة عارمة معلنيين عن رفضهم لوجود الاحتلال البريطانى والتى ألتحم معهم خلالها عمال المصانع والشركات وجموع من مختلف طوائف شعب الإسماعيلية.



وقد تضمن برنامج احتفالات المدرسة بهذه المناسبة حضور نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات لطابور الصباح وتحية العلم مع الطلاب إضافة الى تقديم مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية لطلاب المدرسة بمشاركة طلاب مدارس الفاروق عمر الثانوية العسكرية ومدرسة المشير أحمد اسماعيل على الثانوية العسكرية ومدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.



ويأتي ذلك فى اطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى الموافق 16 من أكتوبر من كل عام وأحياءا لذكرى انتفاضة الشرارة الأولى لثورة شعب مصر والإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى والتى وقعت أحداثها فى مثل هذا اليوم من عام 1951.



شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ونائبه الدكتور عادل عثمان وجمع كبير من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم.