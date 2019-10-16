"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

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"شبورة مائية، أمطار غزيرة، سيول"، هكذا تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار الثلاثة أيام المقبلة، لـ (حالة الطقس – درجات الحرارة)، وذلك وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.



طقس الـ72 ساعة المقبلة في محافظات مصر ويشهد طقس اليوم الأربعاء وغدا الخميس والجمعة المقبل، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية- وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.



الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية وتعلن حالة الطقس وعن الشبورة المائية، أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل صباحًا على عدد من المناطق شمال البلاد، كما ستشهد عدد من المحافظات سقوط أمطار خاصة على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، وتكون غزيرة ورعدية وتصل لـسيول على عدد من المناطق اليوم الأربعاء- وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية تعليقًا على حالة الطقس.



حالة الطقس اليوم في مصر وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ممايؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هنا.ك.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر الصغرى العظمى

القاهرة 23 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 21 31 دمنهور 22 30 الإسكندرية 23 28 بلطيم 24 29 مطروح 22 27 السلوم 21 28 سيوة 20 32 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 22 33 السويس 23 33 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 22 32 نخل 17 32 نويبع 27 31 طابا 23 31 كاترين 17 28 الطور 25 29 شرم الشيخ 29 38 الغردقة 26 35 مرسى علم 27 33 الفيوم 23 33 بني سويف 23 33 المنيا 20 33 أسيوط 20 35 سوهاج 24 36 قنا 23 36 الأقصر 25 37 أسوان 29 38 أبوسمبل 29 36 الوادى الجديد 26 37 شلاتين 26 35 أبو رماد 27 34 حلايب 28 33 رأس حدربة 28 33



درجات الحرارة غدا الخميس 17 أكتوبر 2019 في مصر وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحري والقاهرة ستشهد درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء والغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

