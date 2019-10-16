ننشر مواصفات الجيل الجديد من سيارة Isuzu D-Max البيك أب

كشفت شركة Isuzu اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن الجيل الجديد من سيارة D-Max البيك أب الشهيرة، الأكثر شعبية في الأسواق العالمية.





وجاءت سيارة إيسوزو الجديدة بتعديلات جديدة مقارنة بالنسخة الماضية، حيث حصلت السيارة على هيكل أكثر انسيابية، وتم تزويدها بمصابيح LED متطورة وممتصات للصدمات الكبيرة، يتواجد بها بلاستيك مقوى مع المعدن، حسب موقع قناة "روسيا اليوم".





مواصفات الجيل الجديد من سيارة D-Max البيك أب الشهيرة





وحصلت السيارة على مقصورات مختلفة مخصصة لراكبين وكذلك 4 ركاب، مزودة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال مع مختلف الأجهزة والهواتف الذكية.





وأصبحت سيارات D-Max الجديدة أخف وزنا بمقدار 20%، أما طول هيكلها فيصل إلى 5 أمتار و30 سنتيمترا، وعرضها 186 سنتيمترا، وارتفاعها 186 سنتيمترًا.





محركات سيارة D-Max البيك أب الجديدة

يتم طرح هذه السيارات بنوعين من المحركات، الأول ديزل مكون من 4 أسطوانات سعة 1.9 لتر وقوة 150 حصانا، ومحرك سعة 3 لترات بقوة 190 حصانا، وكلاهما سيعمل وفق نواقل حركة أوتوماتيكي وميكانيكي بـ 6 مراحل.