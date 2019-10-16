زعيم هونج كونج تهدف إلى تخفيف أزمة الإسكان وسط الاحتجاجات المشتعلة

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أعلنت زعيم هونج كونج كاري لام عن إجراءات تهدف إلى تخفيف النقص في المساكن اليوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة الثقة في إدارتها والتصدي لاستياء واسع النطاق بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وكانت لام قد أجبرت في وقت سابق على التخلي عن عنوان سياستها السنوية بعد أن سخر بعض المشرعين عندما بدأت تتحدث، مما تسبب في إلغاء خطاب لم يسبق له مثيل في المجلس التشريعي للمدينة التي تحكمها الصين.



ألقت "لام" المدعومة من بكين كلمة في وقت لاحق حول شريط فيديو، قائلةً: "أن حكومتها ستزيد بشكل كبير من عدد مشاريع الإسكان وتسريع بيع مخططات الإسكان العامة".



ويُعتقد على نطاق واسع أن الغضب من ارتفاع أسعار العقارات، خاصةً بين شباب المدينة، قد أشعل الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان التي هزت المدينة لعدة أشهر.



والإجراءات التي أعلنها لام هي من بين الأجرأ في السنوات الأخيرة لاستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تحتفظ بها حفنة من المطورين الأقوياء.



وقالت لام: "نحن مصممون على خلق فرص امتلاك المنازل لأفراد من مجموعات الدخل المختلفة، بحيث يجعلون هونج كونج مساكنهم".



وأضافت: "لقد حددت هدفًا واضحًا مفاده أن كل مواطن من هونج كونج وعائلته لن يكونوا مضطربين أو مشغولين مسبقًا بمشكلة الإسكان، وأنهم سيكونون قادرين على الحصول على منزل خاص بهم في هونج كونج".



وأوضحت لام الذي رفض دعوات التنحي: "أن حوالي 700 هكتار من الأراضي الخاصة في "الأراضي الجديدة" بالمدينة ستتم إعادتها إلى الاستخدام العام بموجب ما يُعرف باسم قانون استئناف الأراضي.



وقالت أن أكثر من نصف الأراضي المخصصة سيتم استعادتها في السنوات القليلة المقبلة، مضيفةً أنه تم تخصيص 450 هكتارًا أخرى من أجل "الاستئناف".



وحثت لام جميع المطورين لدعم قانون الأراضي. لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل العملية والمطورين الذين سيشاركون.



وارتفع مؤشر سوق العقارات في بورصة هونغ كونغ أكثر من 2٪ بعد الإعلان عن التدابير.



وقبل أن تعود هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997، كانت الإدارة الاستعمارية في كثير من الأحيان تنشر المرسوم للاستيلاء على الممتلكات للاستخدام العام، وتقدم تعويضًا لمالكي الأراضي.



وارتدى بعض المشرعين المحتجين أقنعة للرئيس الصيني شي جين بينغ داخل الغرفة.



وقال المشرع المؤيد للديمقراطية تانيا تشان أن لام هي المسؤول عن الفوضى في هونج كونج.



وقالت تشان العاطفية في مؤتمر صحفي بعد تأجيل جلسة السياسة: "كلتا يديها غارقة بالدماء."



ونأمل أن تنسحب كاري لام وتتوقف. ليس لديها القدرة على الحكم، وإنها ليست مناسبة لتولي منصب الرئيس التنفيذي. "



وكان الأمن مشدودًا قبل عنوان سياسة لام الثالث، مع وضع شرطة مكافحة الشغب وخراطيم المياه في وضع الاستعداد.



وكانت تتحدث بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأمريكي لثلاثة أجزاء من التشريعات المتعلقة باحتجاجات هونج كونج، مما أثار توبيخًا سريعًا من بكين، التي اتهمت المشرعين بـ "النوايا الشريرة" لتقويض الاستقرار في المركز المالي الآسيوي.



وسيتطلب أحد الإجراءات، قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، من وزير الخارجية الأمريكي التصديق كل عام على أن هونج كونج تحتفظ باستقلالها من أجل الاستمرار في تلقي المعاملة الخاصة التي سمحت لها بأن تكون مركزًا ماليًا رئيسيًا.



واستبعد لام تقديم أي تنازلات للمتظاهرين في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة، قائلًا: "العنف لن يولد سوى المزيد من العنف".



ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه قبضة بكين المتشددة على المدينة التي كانت مضمونة 50 عامًا من الحريات بموجب ترتيب "دولة واحدة ونظامان" لدى عودتها إلى الصين.



وترفض بكين هذا الاتهام وتقول أن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، وتثير المتاعب.



وألقت السلطات القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو عندما تصاعدت الاضطرابات، عشرات منهم من المراهقين، بعضهم في سن 12 وأكبر 83.



وقالت لام في ختام خطابها بنبرة إيجابية، أن المدينة واجهت "أكبر تحدٍ لها" منذ عام 1997، ولكن من خلال استعادة القانون والنظام، "ستخرج من العاصفة وتحتضن قوس قزح".



وأضافت: "أن وضع المدينة كمركز مالي لم يتزعزع رغم أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في بعض الأحيان".



وكانت لام المدعومة من بكين تتحدث بعد إعلانها عن تدابير لمعالجة النقص المزمن في الإسكان في المدينة في خطاب سياستها السنوية، والذي أجبرت على تقديمه بالفيديو بعد أن قام المشرعون المؤيدون للديمقراطية بفحصها في المجلس التشريعي".

