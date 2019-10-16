مدرب بلغاريا يعتذر لإنجلترا بسبب الهتافات العنصرية

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اعتذر كراسيمير بالاكوف المدير الفني لمنتخب بلغاريا لكرة القدم للفريق الانجليزي بعد أن سخر المشجعون من لاعبيهم السود بالتحية النازية وهتافات القرود خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2020 في صوفيا اليوم الاثنين.



وسحق منتخب إنجلترا بلغاريا 6-0 لتسليم مضيفه هزيمة ثقيلة على الإطلاق على أرضه، ولكن سيتم النظر في اللعبة بشكل أكبر بسبب الحوادث العنصرية التي أدت إلى توقف العمل مؤقتًا في الشوط الأول.



افتتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA إجراءات تأديبية ضد بلغاريا بسبب السلوك العنصري.



بينما قال بالاكوف بعد المباراة إنه لم يسمع أي اعتداء عنصري من المدرجات، إلا أنه في رسالة بريد إلكتروني إلى المراسلين في وقت متأخر يوم الثلاثاء، اعتذر عن سلوك المشجعين.



وقال بالاكوف: "أدين بشدة وأرفض العنصرية باعتبارها قاعدة سلوك تتناقض مع العلاقات الإنسانية الحديثة".



وأضاف: "هذا تحيز يأتي من الماضي يجب القضاء عليه إلى الأبد.



وقال أيضًا: "أريد أن أقول شيئًا واضحًا جدًا، نظرًا لوجود إهانات على هذا الأساس، وأعتذر بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني، ولاعبي كرة القدم الإنجليز ولجميع الذين يشعرون بالأذى".



واستقال رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم بوريسلاف ميهايلوف يوم الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس وزراء البلقان بويكو بوريسوف إلى تنحي حارس المرمى الدولي السابق.



وكان ميهايلوف قد دافع سابقًا عن كرة القدم البلغارية من اتهامات بالعنصرية وانتقد إنجلترا لما اعتبره "تثبيتًا" على الحوادث المحتملة التي قد تثير التوتر.

