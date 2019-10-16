رئيس الزمالك: من حسام الزناتي.. أعيدوا لنا عامر حسين

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي وإقامة لقاء المقاولون العرب يوم 19 أكتوبر بدلًا منها.

وانتقد رئيس الزمالك حسام الزناتي بعد تأجيل مباراته ضد الأهلي قائلًا: "من هو حسام الزناتي الذي يدير لجنة المسابقات.. أعيدوا لنا عامر حسين لأنه يمتلك الخبرة لإدارة هذه اللجنة.. الزناتي صمم على إرهاق الزمالك قبل مباراة جينيراسيون بتقديم مواجهة المقاولون العرب عقب تأجيل القمة".





وقال مرتضى: "من قام بتعيين حسام الزناتي هل لمجرد أنك كنت مساعد فضل في كأس الأمم، كل شخص يأتي بأصدقائه وأقاربه في المنصب.. لماذا لم يضع مباراة للأهلي في نفس الموعد هل لأن نادر شوقي صديقه".





وتابع مرتضى: "سأرفع دعوى قضائية من أجل حل لجنة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لأنها لجنة غير شرعية والجمعية العمومية كان لديها حق في رفضها".