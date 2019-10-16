ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
Advertisements
عاجل.. السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت
السيسي وأمير الكويت
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، فى بيان صادر عن السفارة، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت  "سرنى كثيراً خبر عودة سمو الأمير للبلاد، والاطمئنان على صحة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإذ اتمنى لسموه عوداً حميداً وسالماً إلى أرض الكويت الغالية، فإننا نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء، بأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتحقق لها تحت قيادة وحكمة سمو الأمير، مزيداً من الرفعة والازدهار، واستمرار الدور المحورى والحكيم فى المحيطين العربى والإقليمي".

وأضاف القونى قائلا: "انتهز هذه الفرصة، لكى أنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أخيه سمو الأمير، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية، بعد الاطمئنان عليه خلال زيارة فخامته للكويت فى الأول من سبتمبر الماضي".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي سفير مصر لدى الكويت طارق القونى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status