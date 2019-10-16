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قبل القمة غدا.. استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
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قبل القمة غدا.. استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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ترجمة: دينا الشريف
 
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من المقرر أن يستأنف المسؤولون البريطانيون والاتحاد الأوروبي محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بعد ساعات قليلة من اختتام المفاوضات في وقت متأخر من الليل، ولكن لم يتضح بعد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق قبل قمة القادة يوم الخميس.

وقال مسؤولون مشاركون في الطلاق المعقد بين خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر كتلة تجارية لها أن الخلافات بشأن شروط الانفصال عن الدول الأعضاء السبعة والعشرين الأخرى ضاقت إلى حد كبير.

وصرح وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير لراديو أوروبا 1 اليوم الأربعاء أيضًا: "أن هناك "بصيص أمل" في إمكانية التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل رحيل بريطانيا المقرر في 31 أكتوبر.

ولكن إذا لم يكن الاتفاق جاهزًا لقمة بروكسل، فمن المؤكد أنه سيتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى - لما ستكون هذه هي المرة الثالثة منذ تصويت البلاد في استفتاء في يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي على دراية بمفاوضات يوم الثلاثاء، "الساعة تدق"، والتي استمرت حتى الساعة 1:30 صباحًا، أي بعد حوالي 16 ساعة من بدئها.

ووصف متحدث باسم الحكومة البريطانية المحادثات بأنها "بناءة" وقال أن المفاوضين واصلوا إحراز تقدم.

وكانت النقطة العالقة الرئيسية في المحادثات هي الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.

والسؤال هو كيف تمنع الحدود من أن تصبح مستترًا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون إقامة ضوابط يمكن أن تقوض اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى عقودًا من الصراع في المقاطعة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار للصحفيين في دبلن يوم الثلاثاء أن المحادثات سارت في الاتجاه الصحيح.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي: أن "إحدى القضايا العالقة الرئيسية" كانت الموافقة على تطبيق بريطانيا لقواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي المشتركة المصممة لضمان المنافسة العادلة.

وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن الاتفاق "قريب ولكنه ليس مؤكدًا بنسبة 100٪".
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