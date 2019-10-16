ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كالتشيو ميركاتو: ميلان يراقب نجوم توتنهام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
Advertisements
كالتشيو ميركاتو: ميلان يراقب نجوم توتنهام
توتنهام
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشف موقع "كاتشيو ميركاتو" الإيطالي عن مراقبة فريق اي سي ميلان عدد من لاعبي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع إحداهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وذكر الموقع أن ميلان يراقب كلاً من كريستيان إريكسين ،سيرجي أوريه ، إريك داير ،فيكتور وانياما و بن دافيز ويسعي الروسينيري التعاقد مع إثنين من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القادمة.


وتابع  أن المدير الفني الجديد لميلان ستيفانو بيولي طلب من إدارة الفريق التعاقد مع لاعب وسط ، خاصةً في ظل تراجع مستوي الإيفواري فرانك كيسي المهدد بالرحيل عن الفريق .


 وقد أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعيين ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للفريق خلفا بعد إقالة ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status