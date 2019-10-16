الأسود سمة مشتركة في إطلالات النجمات بحفل Women In Hollywood



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من توافد النجمات للحفل، وكان منهن النجمة جوينث بالترو والنجمة سكارليت جوهانسن والنجمة نتالي بورتمان.



وأيضا النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي، والنجمة ديان لان والنجمة تشارلز ثيرون، وحضرت النجمة نتالي بورتمان للحفل برفقة زوجها "ميل بييد".



وكانت الإطلالة التي ظهرت بها النجمة جوينث بالترو، من تصميمات ماركة أزياء "بوتيجا فينيتا"، في حين كانت الإطلالة التي ظهرت بها النجمة نتالي بورتمان بالحفل من تصميمات ماركة أزياء ديور.



أما عن النجمة نيكول كيدمان فقد ذكرت صحيفة ديلي ميل أن إطلالتها كانت من تصميمات ماركة أزياء "رالف لورين"، في حين كانت إطلالة النجمة تشارلز ثيرون من تصميمات ماركة أزياء "لويس فيتون".



يأتي ذلك بعد أن احتفل كل من النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي والنجمة تشارليز ثيرون بالعرض الخاص لفيلمهن الجديد Bombshell، في احتفالية خاصة حضرها مجموعة من النقاد والإعلاميين بكاليفورنيا.



ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بإستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.



واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.



وقالت صحيفة ديل ميل أن قاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود احتضنت العرض الخاص الذي شمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.



وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".



ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".



واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.



نظمت مجلة ELLE احتفاليتها السنوية المخصصة للاحتفاء بنجمات هوليوود الكبار، على مدار العام، وشهدت الاحتفالية اجتماع النجمات الكبار الحاضرين على الظهور بإطلالات سوداء.