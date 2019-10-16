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مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع ماريو ماندزوكيتش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
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مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع ماريو ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
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اقترب مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكانت إدارة الشياطين الحُمر قد فتحت باب المفاوضات مع ماندزوكيتش في الصيف الماضي إلا أن تعنت إدارة السيدة العجوز و المبالغة في الطلبات المادية أوقفت الصفقة.

وكان ماريو ماندزوكيتش قاب قوسين او ادني من الإنضمام إلى صفوف الريان القطري براتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنوياً لكن فشلت الصفقة .

يُذكر أنَّ المهاجم الكرواتي خرج من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وقد شارك ماندزوكيتش مع يوفنتوس الإيطالي في 162 مباراة أحرز خلالهم 44 هدفاً.


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