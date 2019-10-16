كريستيانو رونالدو: لست مهووساً بتحطيم الأرقام القياسية.

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس مهووساً بتحطيم الأرقام القياسية لأنها تأتي له حينما يكون موجود.









وتحدث رونالدو عقب إنتهاء مباراة البرتغال و أوكرانيا ، بأنه سعيد جداً للوصول للهدف رقم 700 في مسيرته.









وقال رونالدو : "ليس بإمكان أي لاعب الوصول إلى هذا الحد، أشكر زملائي ومدربيني الذين ساعدوني لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن"، هكذا بدأ رونالدو الحديث للصحفيين في أعقاب المباراة.









وأضاف صاروخ ماديرا "أشعر بالخيبة لأننا لم نفز، لكنني في الوقت ذاته فخور بالمنتخب، آخر مرة لعبنا هنا في هذا الملعب فزنا بدوري الأبطال -مع ريال مدريد- اليوم لعبنا جيدًا لكننا لم نفز".









عن الأرقام القياسية، قال رونالدو "كم عدد الأرقام التي حطمتها؟ لا أعرف، عليّ أن استمتع باللحظات الحالية وأوجّه الشكر إلى جميع من ساعدني للوصول إلى هذا المستوى الكبير".









واختتم "الأرقام تأتي بشكل طبيعي من تلقاء نفسها، لا أبحث عنهم، فهي من تبحث عني، لا أملك أي هاجس تجاه الأرقام، هي تأتي بالفعل إليّ بشكل تلقائي".









وقد تفوقت اوكرانيا علي البرتغال بهدفين مقابل هدف و بذلك قد تأهلت إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، ويحتل منتخب أوكرانيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة ، فيما تحتل البرتغال وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة.



