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بـ 18 ألف ريال.. وظائف شاغرة في شركة خاصة بالرياض

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
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بـ 18 ألف ريال.. وظائف شاغرة في شركة خاصة بالرياض
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الفجر السعودي
 
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كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بالرياض، براتب يصل إلى 18 ألف ريال.

وأوضحت أن الوظائف للرجال والنساء، فيما أعلنت عنها عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، مشيرة إلى أن الوظائف بالمسميات التالية:

• مدير مرافق
• مدير مشاريع ‎
• مدير تنفيذي للتقنية ‎
• مدير أمن البيانات ‎
• مصمم مواقع ويب ‎
• مهندس تقنية المعلومات ‎
• محلل نظم تقنية المعلومات ‎
• مهندس نظم
• مطور مواقع ويب ووسائط متعددة
• مُختبر جودة البرامج ‎
• مهندس قاعدة بيانات ‎
• مدير شبكات ‎
• مسؤول نظم
• كاتب إعلام رقمي ‎
• ممثل خدمة العملاء ‎
• مسؤول المشتريات ‎
• فني دعم تقنية المعلومات
• فني شبكات ونظم حاسب
• فني هندسة اتصالات
وأفادت بأنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــــا.

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