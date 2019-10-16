اندلاع حريق في منشأة للطاقة قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أكدت إدارة الإطفاء المحلية في مقاطعة كونترا كوستا، أن ثلاث أحواض للكيماويات اشتعلت فيها النيران.





واشتعلت النيران في ثلاثة أحواض تحتوي على مركب الإيثانول الكيميائي في منشأة تخزين البتروكيماويات في NuStar Energy في مقاطعة كونترا كوستا، القريبة من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وفقًا لخدمات الإطفاء المحلية.





وحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد في الحادث.





وقد نصحت السلطات، سكان المناطق المجاورة بعدم الخروج وإغلاق جميع أبوابهم ونوافذهم بإحكام.





تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة؛ لم يتمكن رجال الإطفاء من مواجهة الحريق على الفور، فقد استخدموا جميع القوات والوسائل المتاحة لخدمات الإنقاذ المحلية في المنطقة لمكافحة الحريق.





ولا يزال سبب الحريق غير واضح.





وعلى جانب آخر، قال مسئولون، إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى فى معظم مناطق ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي، بعد اندلاع حرائق فى جنوب الولاية أدت إلى تدمير العشرات من المبانى.





واجتاحت النيران متنزهًا للمنازل المتنقلة على بعد 70 ميلاً (115 كلم) شرق لوس أنجلوس وسط ظروف حارة وعاصفة.





وقالت ابريل نيومان، المتحدثة باسم إدارة مكافحة الحرائق فى ريفرسايد، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن سائق شاحنة ألقى القمامة من سيارته على جانب الطريق بعدما اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اشتعال الحريق.





وفي سياق منفصل، قالت السلطات الأميركية إن رجلا نقل جثة بسيارة يوم الاثنين إلى مركز للشرطة في شمال ولاية كاليفورنيا واعترف أنه قتل أربعة أشخاص، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.





وأوضح المتحدث باسم الشرطة، جوش سيمون، في مؤتمر صحافي أن شرطة منطقة جبل شاستا، بالقرب من الحدود الشمالية لكاليفورنيا مع ولاية أوريغون، ألقت القبض على الرجل وأخطرت شرطة روزفيل، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب جبل شاستا.





وقال سيمون: "لقد ظهر في قسم الشرطة في هذه السيارة مع الجثة".





وذكرت شرطة روزفيل في منشور على "فيسبوك" أن الرجل: "قال إنه قتل أفرادا في مقر إقامته في روزفيل. وكان أحد الضحايا المحتملين يوجد داخل سيارته في قسم شرطة جبل شاستا في مقاطعة سيسكيو، وكان الضحايا الآخرون في شقة في روزفيل".





وأكد سيمون للصحافيين أن الشرطة تعتقد أن "المشتبه به والضحايا كانوا يعرفون بعضهم البعض".





وذكرت الشرطة، أن المشتبه به الوحيد هو رهن الاحتجاز ولا يعتقدون أن هناك أي تهديد.



#BREAKING NuStar just released statement on Crockett Fire: "There are two impacted tanks, which were holding very low volumes of ethanol". Firefighters' main concern is to prevent other tanks from exploding/catching on fire. 80 shutdown. @nbcbayarea https://t.co/oMPqA20V3R pic.twitter.com/FSCs3ucHDK — Janelle Wang (@janellewang) October 15, 2019