يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عودة منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، للاستمتاع بشراسة المنافسة بين فرق البريميرليج، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وتشهد الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المواجهات القوية يأتي على رأسها قمة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة لن تكون سهلة على متصدر البريميرليج في ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة التاسعة كالتالي:

إيفرتون x وست هام يونايتد، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





أستون فيلا x برايتون، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





تشيلسي x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





توتنهام x واتفورد، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





ليستر سيتي x بيرنلي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





وولفرهامبتون x ساوثهامبتون، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





بورنموث x نوريتش سيتي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





كريستال بالاس x مانشستر سيتي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





مانشستر يونايتد x ليفربول، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





شيفيلد يونايتد x آرسنال، تقام المباراة يوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





ومن الجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة متفوقًا بفارق ثمانية نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.



