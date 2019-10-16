هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات إغاثية بحضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعداتها الاغاثية بعدد من المناطق والقرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين قوت يومهم بعد أن فقد الكثير منهم المقومات الأساسية للحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي بسبب الازمة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة، اليوم الثلاثاء ٢٥٠٠ كيس دقيق، يزن (٧٥ طن، استفادت منها مئات الأسر المحتاجة والمتضررة.

وأعرب عدد من المستفدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تلمس احتياجاتهم ورفع معاناتهم وتقديم المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات وحرصها على المساهمة فى رفع المعاناة عن اهالي حضرموت.

وافتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "، مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي " في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بحضور على نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من الكوادر التربوية وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة و الذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.

وتواصل دولة الإمارات مد يد العون للأشقاء اليمنيين ضمن رسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية عبر تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة خاصة قطاع التعليم.

وثمن على نسعان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة في المحافظة .. مؤكدا أن افتتاح المدرسة بعد ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها مكّن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعد الدراسة.. فيما عبر سند العبود الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد عن سعادته بافتتاح المدرسة بعد اكتمال العمل فيها بوقت قياسي .. مؤكدا أن مثل تلك المشاريع تعد أحد الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات ليس في شبوة وحدها وإنما في المحافظات المحررة كافة.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تدخر جهدا في سبيل تطبيع حياتهم و العمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية .