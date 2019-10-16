الصين تهدد بالانتقام من مشروع قانون هونج كونج الأمريكي



وفي وقت سابق، تجمع المتظاهرون الذين يدعون إلى إصلاحات سياسية في العديد من مناطق هونج كونج.



تجمع المتظاهرون يوم الأحد في مراكز التسوق في شا تين وتسيون وان يحملون مظلات يرتدون ملابس سوداء وأقنعة في تحد لحظر فرض مؤخرًا على أغطية الوجه.



ودعوا الناس إلى التجمع في وقت واحد في 18 مقاطعة مختلفة - وهو جهد واضح لتشتيت الشرطة. وقفت شرطة مكافحة الشغب على جسر للمشاة في تاي بو.



دخلت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهرها الخامس من الحركة التي بدأت في البداية ردا علي مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح بمحاكمة المشتبه بهم في الصين القارية. ومنذ ذلك الحين تضخمت الاحتجاجات لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات انتخابية وتحقيق في مزاعم بانتهاك الشرطة.



ويخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.



أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.





قالت الصين، إنها ستتخذ تدابير مضادة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي ثلاثة مشاريع قوانين تظهر الدعم للمتظاهرين في هونغ كونغ.ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت أن القضايا التي تواجه هونج كونج في الوقت الحالي ليست "ما يسمى بحقوق الإنسان والديمقراطية"، بل هي "عنف".وقالت الصين إن مجلس النواب "يتجاهل الحقائق، ويعكس الأبيض والأسود"، ويطبق معايير مزدوجة على جرائم مثل الحرق العمد وتخريب المتاجر باسم حقوق الإنسان والديمقراطية.وتقول الصين إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فلن يلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل سيضر أيضًا بالمصالح الأمريكية في هونغ كونغ.هزت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مظاهرات مناهضة للحكومة لمدة أربعة أشهر.تلقي زعيمة هونج كونج كاري لام خطابها السنوي عن السياسة عبر رابط فيديو بعد أن منعها المشرعون من القيام بذلك في المجلس التشريعي.في الخطاب، تقول لام إن هونج كونج تمر "بأزمة كبيرة" وأن "الناس يسألون: هل ستعود هونغ كونغ إلى طبيعتها؟"وتقول إن الشركات تشعر بقلق عميق إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في شهرها الخامس.بعد أن منعت مرتين من إلقاء خطابها السنوي حول السياسة، حث المشرعون المؤيدون للديمقراطية كاري لام على التنحي.في مؤتمر صحفي مرتجل خارج قاعة المجلس التشريعي، شغل المشرعون تسجيلًا على مكبر صوت قالوا إنهم تسجيل لصوت المتظاهرين وهم يصرخون من الغازين المسيل للدموع.يقول المشرع تانيا تشان، "من فضلك، من فضلك، من فضلك سيدة كاري لام، لا تدعينا نعاني أكثر من ذلك".خرجت لام من القاعة مرتين بعد أن أحبط المشرعون المحتجون جهودها الرامية إلى وضع أهداف سياستها في الخطاب.تشهد هونغ كونغ احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت عدة أشهر والتي تدعو إلى الاقتراع العام، وتحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة وغيرها من المطالب.