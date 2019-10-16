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معرض الصقور والصيد السعودي يختتم فعالياته بحضور أكثر من 300 ألف زائر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:15 ص
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معرض الصقور والصيد السعودي يختتم فعالياته بحضور أكثر من 300 ألف زائر
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الفجر السعودي
 
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أُسدل مساء أمس الثلاثاء، الستار على فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، والذي انطلق الجمعة الماضية في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور والصيد السعودي، بحضور 304.256 زائر وزائرة.

وشهد المعرض في يومه الأخير، حضورًا كثيفًا من الزوار استمتعوا بالفعاليات العديدة التي شملتها أقسام المعرض التي بلغت أكثر من 30 قسمًا متخصصًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية شغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.

وتضمن المعرض خلال أيامه الخمسة عددًا من الفعاليات والمحاضرات، ومزادًا للصقور الذي جذب آلاف الزوار بمختلف شرائحهم.

واستطاع المعرض أن يلبّي تطلعات واحتياجات الصقارين ومحبّي الصيد والصقور من المملكة والمنطقة والعالم، سواء ما يتعلق بأسلحة الصيد أو التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة في رحلات البر وفق أعلى درجات الأمن والسلامة طابعها التنوع والشمول، مقارنة بدورته الأولى في العام الماضي، إذ يغلب على المعرض هذا العام طابع التوسُّع في الفعاليات وتميزها.

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