عاجل.. أمريكا تشن هجمات سيبرانية ضد إيران
شنت أمريكا، صباح اليوم الأربعائ، هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في السعودية في 14 سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين أميركيين.
وقال المسؤولون
إن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.
هجمات أرامكو
هجمات أرامكو هي هجمتان شُنّتا بطائرات مُسيّرة إيرانية وصواريخ كروز استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما يُعدُّ أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وكانت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة قد انطلقت باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وأثارت الهجمات التي وُصِفت بالإرهابية إدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي: «استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.»
إثر الهجمات، أعلن المتحدّث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي أن: «التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية» على حد وصفه.
سلسلة هجمات معلوماتية
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر أمنية، عن سلسلة
هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، استُهدفت
إيرباص في الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
واستهدفت أربعة هجمات كبيرة مزودين للشركة
خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحسب ما أوضح مصدران أمنيان لفرانس برس التي تمكنت من رسم
معالم وأهداف هذه السلسلة من الهجمات من خلال سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من
الملف طلبت عدم كشف هوياتها.
واجتمع نخبة الطيران في العالم في معرض
باريس للطيران وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثتي تحطم طائرة بوينج 737 ماكس الشهيرة.
كما يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والقوى
الأخرى على الحدث الذي افتتح الاثنين في مطار لو بورجيه.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة
تتجه نحو معرض هذا الأسبوع "بتواضع" بعد حوادث تحطم الطائرات في إندونيسيا
وإثيوبيا، وتواصل الاتصالات بين بوينج عبر نظام التحذير في قمرة القيادة في ماكس.
وتتوقع شركة Rival Airbus بعض الطلبيات
الكبيرة على الرغم من بطء المبيعات حتى الآن، ومن المرجح أن تكشف النقاب عن A320 XLR بعيد المدى في معرض باريس.
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