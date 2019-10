مدينة فلورنسا الإيطالية تكرم النجم ريتشارد جير بمنحه مفتاحها (صور)

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من تكريم النجم ريتشارد جير في حضور كبير لعدد من كبار رجال الدين ورجال المجتمع البارزين بمدينة فلورنسا.





مفتاح فلورنسا

وظهر ريتشارد في جير في اللقطات المنشورة حاملًا لمفتاح المدينة الإيطالية، الشهيرة بفرقتها الرياضية فيورنتينا التي سبق أن لعب بها نجوم كرة قدم كبار مثل باتيستوتا.



وحصل ريتشارد جير على مفتاح مدينة فلورنسا بعد مساهمة في دعم ومساعدة 150 لاجئ أنقذتهم سفينة اسبانية على سواحل أوروبا في أغسطس الماضي.



وقدم جير الطعام والملابس للاجئين على متن السفينة الأسبانية، الذي حصل على تكريمه في ظل وجود تظاهرات طالبت بعدم أحقيته في ذلك داخل المدينة الإيطالية.





معارضة منح ريتشارد جير مفتاح فلورنسا

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أنه من ضمن الأصوات المعارضة لمنح ريتشارد جير مفتاح مدينة فلورنسا، أعضاء حزب باسم Five Star Movement، الذي يرون أن منح مفتاح مدينة فلورنسا شرف لا يستحقه إلا من هم ذو صلة أكثر توثيقا بالمدينة الإيطالية.



ورغم ذلك، كان تكريم ريتشارد جير مدعوما من جانب عدد كبير من كبار المسئولين بإيطاليا من بينهم وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني الذي أثنى في أكثر من مناسبة على مجهود النجم ريتشارد جير في دعم اللاجئين بإيطاليا.





لفتات طريفة

ومن اللفتات الطريفة التي شهدها حفل تكريم ريتشارد جير، قيام عمدة مدينة فلرونسا بمنحه قميص فريق كرة القدم لفيورنتينا الرسمي، يحمل اسم ريتشارد والرقم واحد.



وقدم النجم ريتشارد جير عبر مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، وقد بدء جير مسيرته بالعمل في السينما عام 1975، حين ظهر للمرة الأولى على الشاشة الفضية في فيلم بعنوان Report to the Commissioner.





أشهر أفلام ريتشارد جير

ومن أشهر أفلام جير المخلدة في ذاكرة السينما، فيلم Days of Heaven الذي طرح عام 1978، وفيلم An Officer and a Gentleman الذي طرح في عام 1982.



ذلك بالإضافة لأشهر أعماله السينمائية على الإطلاق، وهو فيلم Pretty Woman الذي شاركه في بطولته النجمة جوليا روبيرتس وطرح عام 1990.



وفي عام 1995 ظهر النجم ريتشارد جير في فيلم First Knight الذي يعد من العلامات السينمائية البارزة في مسيرته، وشارك في بطولته النجم الكبير شون كونري.



بالإضافة لأفلام أخرى مثل فيلم Dr. T & the Women الذي طرح في عام 2000 وجسد به جير شخصية باسم دكتور تي، وفيلم Autumn in New York وفيلم The Mothman Prophecies الذي طرح في عام 2002 وجسد به جير شخصية باسم جون كيلين.



وفي عام 2004 ظهر ريتشارد جير في فيلم Shall We Dance مع النجمة جينفر لوبيز، وفي عام 2015، طرح لريتشارد فيلم The Second Best Exotic Marigold Hotel، ومن بعد فيلم Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer عام 2016.











