هيفاء وهبي تتدرب على الملاكمة لمواجهة "أشباح أوروبا" (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:34 ص
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خضعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لتدريبات بدنية شاقة، منها الملاكمة، وذلك ضمن استعدادتها لدورها في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا".
ويشارك هيفاء وهبي بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.
عن الفيلم
وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.
وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.
ثالث أفلام هيفاء وهبي
يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".
من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية عن بطولتها لمسلسل جديد، ستنافس به في موسم دراما رمضان 2020، حسبما أعلن المنتج صادق الصباح، الذي أعلن عن تعاقده مع الفنانة اللبنانية.
ونشر موقع الشركة على "انستجرام" صورة الفنانة اللبنانية، وكتب عليها: "أسود فاتح. هيفاء وهبي، في رمضان".
مشاركتها في المارثون الرمضاني القادم
وتخوض هيفاء وهبي الموسم الرمضاني المقبل ببطولة هذا المسلسل، ويعد العمل هو التعاون الأول، الذي يجمع بين شركة "صباح إخوان" وهيفاء وهبي.
والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.
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