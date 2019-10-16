باريس سان جيرمان يسعى إلى تجديد عقد نجم الفريق
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى دخول إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تفاوض مع الأوروجوياني أديسون كافاني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ولكن على استحياء بالفترة الجارية.
وقالت صحيفة "كالتشو ميركاتو الإيطالية" إن كافاني، بدأ في دراسة العروض المقدمة له الفترة القادمة , ولكن في نفس الوقت سيمنح إدارة باريس سان جيرمان الوقت الكافي لتقديم عرض له من أجل تجديد التعاقد.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كافاني، مع الفريق الباريسي في صيف عام 2022، قبل انطلاق منافسات كأس العالم المقبلة.
Advertisements
- باريس سان جيرمان يمدد عقد كافاني حتي 2020
- باريس جيرمان يجدد تعاقده مع تياجو موتا
- كافاني على رادار ميلان الميركاتو المقبل
- باريس سان جيرمان يستعد لطعن برشلونة وخطف نجم الفريق
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. لاعب برشلونة يريد اللعب للريال وزيدان يطلب ضم نجم ريال مدريد والصفقة الكبري تقترب
- مدريد يحرض مبابي على باريس سان جيرمان
- أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة
- باريس سان جيرمان يستفز برشلونة بشأن "نيمار"
- مانشستر يستهدف هداف الأوروجواي لتدعيم صفوفه
- يوفنتوس يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان
المزيد عن: كافاني ومبابيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر