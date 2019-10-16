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باريس سان جيرمان يسعى إلى تجديد عقد نجم الفريق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
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باريس سان جيرمان يسعى إلى تجديد عقد نجم الفريق
كافاني ومبابي
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محمد الصو
 
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أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى دخول إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تفاوض مع الأوروجوياني أديسون كافاني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ولكن على استحياء بالفترة الجارية.


وقالت صحيفة "كالتشو ميركاتو الإيطالية" إن كافاني، بدأ في دراسة العروض المقدمة له الفترة القادمة , ولكن في نفس الوقت سيمنح إدارة باريس سان جيرمان الوقت الكافي لتقديم عرض له من أجل تجديد التعاقد.


ومن المقرر أن ينتهي عقد كافاني، مع الفريق الباريسي في صيف عام 2022، قبل انطلاق منافسات كأس العالم المقبلة.
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