جماهيز الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لإستقبال فريق اليد (صور)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:56 ص
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السيد علي
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وصلت العشرات من جماهير نادي الزمالك إلى مطار القاهرة، لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالفوزعلى سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.
وكان قد إستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته بالبطولة، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.
كما نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.
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