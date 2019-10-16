مبروك عطية: معظم الرجال المخلوعين معرضون إلى جهنم (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزواج والارتباط في الدين الإسلامي يعتمد على المودة، ويجب أن يوجد تفاهم بين الزوجين، أما إذا حدث خلاف بينهما فإن الشخص يعطي للزوجة حقوقها.
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع لى قنا "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الطلاق ليس خراب بيوت، ولكنه "إنهاء علاقات فسدانة هتجيب وساخات".
ولفت إلى أن الطلاق هو من حقوق الرجل، والخلع من حقوق المرأة، ولا يوجد سبب جنسي يجعل الزوجة تخلع نفسها على الإطلاق، موضحا أن الضعف الجنسي أنواع، وهناك كتب موجودة تتحدث عن هذا الشأن وعلى الزوجة أن تصبر عليه لمدة سنة، وبعد السنة تطلب الطلاق.
وشدد على أن هذه الزوجة يحق لها الطلاق في هذه الحالة، مؤكدا أن معظم الرجال المخلوعين معرضون إلى جهنم، لافتا إلى أنه يوجد شيء اسمه تعسف في استخدام الطلاق والخلع أم لا، مشيرا إلى أن بعض الرجال يجبرون زوجاتهم على طلب الخلع، بسبب المماطلة في الحصول على الطلاق.
وأكد أن الله أطلق على عملية الخلع اسم "الفداء"، المعروف عن هذه الكلمة استخدامها في حالات الأسرى، وهذا يعني أن هذه المرأة أسيرة لزوجها الذي لم يحسن معاملتها، وهي تريد أن تفتدي نفسها.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن المختلعة عليها أن ترد الأموال التي تم إنفاقها عليها أثناء الزواج.
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