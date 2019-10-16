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مودريتش يحسم بقاء جاريث بيل في مدريد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
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مودريتش يحسم بقاء جاريث بيل في مدريد
مودريتش
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محمد الصو
 
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تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن رغبته تجاه بقاء زميله جاريث بيل ضمن صفوف الفريق بالفترة المقبلة.

وأعرب مودريتش، عن رغبته في استمرار بيل ضمن صفوف الملكي، لأطول فترة ممكنة نظرا لإمكانياته التي تؤهلة في قيادة الفريق.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية اليوم، إن بيل لاعب بارز ومهم للغاية للفريق ويُظهر ذلك هذا الموسم، وأمل أن يبقى هذا الموسم والموسم المقبل أيضا.

وكان بيل، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الميرنجي، الصيف الماضي، قبل أن يستمر ضمن قائمته حتى الوقت الحالي.

ورغم تواجد اللاعب ضمن التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أنه بات يشعر بالقلق تجاه مستقبله بالسانتياجو بيرنابيو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إيبار وبرشلونة، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة للدوري الإسباني "الليجا".
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