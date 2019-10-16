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تقارير توضح حقيقة اهتمام برشلونة بموهبة نابولي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
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تقارير توضح حقيقة اهتمام برشلونة بموهبة نابولي
فابيان رويز
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محمد الصو
 
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أوضحت تقارير صحفية اليوم، حقيقة رغبة نادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات فابيان رويز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن برشلونة، لايضع اللاعب كإختيار أول ضمن اهتماماته التعاقدية، رغم المتابعة الجيدة لأدائه من إدارة النادي وأفراد الجهاز الفني.

وأشارت صحيفة " آس الإسبانية"، في تقرير لها اليوم أن إدارة برشلونة، لا تخفي سرا أنها تتابع اللاعب بشكل جيد ومنتظم، إلا أنها لا تضعه بالخيار الأول في التعاقدات.

وتابعت الصحيفة، أن أولويات برشلونة الصيف المقبل هي التعاقد مع رأس حربة لخلافة لويس سواريز، بالإضافة الى قلب دفاع في حال لم يستعيد أومتيتي مستواه المعهود.

واختتمت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد الإسباني، هو من يحلم باستقطاب اللاعب ضمن صفوفه نظرا لإمكانياته المميزة.

ويسعى الفريق الملكي لإنهاء الصفقة لصالحه، إلا أن ناديه الإيطالي لايرغب في رحيل رويز، بما لا يقل عن حوالي 100 مليون يورو.
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