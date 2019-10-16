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حسام حسن يكذب فرج عامر.. ويعلن قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:55 ص
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حسام حسن يكذب فرج عامر.. ويعلن قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز
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السيد علي
 
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كشف حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـرابعة من مسابقة بطولة الدورى المصرى.

وضمت القائمة كل من: الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمود حليمو، ابراهيم عبد القوى، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، أحمد جمال، محمد نادى، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، ناصر ماهر، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.

وعَقب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وطالب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المفروض أن تعلن اللجنة الخماسية التي تدير مسابقة الدوري العام لكرة القدم تأجيل الإسبوع الرابع بالكامل".

وبإعلان حسام حسن قائمة الفريق، تؤكد أن النادي السكندري ليس في نيته التأجيل، إنما يبحث عن الفوز أمام بيراميدز للمواصلة في المنافسة علي لقب الدوري. 

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