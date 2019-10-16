مدير المنتخب: معندناش أي مشكلة مع محمد صلاح
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:38 ص
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السيد علي
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قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، إن العلاقة بين الجهاز الفني ومحمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على ما يرام منذ اليوم الأول لتولي الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.
وقد قرر حسام البدري إراحة "صلاح" من معسكر المنتخب الماضي، لمواجهة بتسوانا، لإعطاءه فترة راحة بسبب ضغط المباريات الذي تعرض له اللاعب في الفترة الماضية رفقة ليفربول.
وأكد محمد بركات، في مداخلة مع برنامج "اللعيب" على شاشة إم بي سي مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "العلاقة مع صلاح والجهاز الجديد على أفضل ما يكون، وفيه تواصل معه بإستمرار، ولا توجد أي مشكلة، وكل من يدعى أن العلاقة سيئة بيننا "هري" واحنا لا نسطيع إسكات ألسنة الناس".
وواصل بركات: "متابعين صلاح من أول يوم لنا مع المنتخب، ومتابعين إصابته الأخيرة حتى اليوم، وكابتن حسام فضل إراحته من المعسكر الماضي، لأن بعد فترة الراحة الدولية سيشارك مع ليفربول في مباريات مهمة".
وأوضح لاعب الأهلي الأسبق: "معندناش أي مشكلة مع محمد صلاح، وسيكون أول لاعب في معسكر المنتخب بمعسكر نوفمبر إن شاء الله".
وحقق المنتخب الوطني انتصارًا باهتًا على بتسوانا، بهدف دون رد، سجله اللاعب حمدي فتحي، يوم الإثنين الماضي، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
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