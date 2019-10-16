مدرب اليوفنتوس السابق المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

بدأت المفاوضات بين مدرب اليوفنتوس السابق أليجري ونادي مانشستر يونايتد الانجليزي لتولي تدريب النادي خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير الذي بدأ الموسم الجديد بنتائج السلبية بعد البداية المبشرة له في الموسم الماضي والتي كانت جيدة.





ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية ان المدرب الايطالي أليجري وعد نجم مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي باتريس اڤرا في معاونته في الجهاز الفني للشياطين الحمر وهو الامر الذي رحب به باتريس ايفرا.









وعاد ايڤرا الي الفريق في الشهر الماضي ليعمل مع فريق الشباب بالنادي استعدادا لحصوله علي الرخصة التدريبية.









مع الذكر ان مانشستر يونايتد في اسفل الدوري العام المركز ١٢ وهو الامر الذي لا يليق بمكانة العملاق الانجليزي وقد يكون لألجري المدرب الايطالي بداية ايجابية بسبب ترحيب الجمهور الريدز.