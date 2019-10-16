معتز عبدالفتاح يكشف تفاصيل مكالمة مسربة بين ترامب وأردوغان (فيديو)

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تسريب حول مكالمة دارت بن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بدا فيها الأخير وكأنه يملي شروطه على الرئيس الأمريكي.





وأوضح "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الرئيس التركي حاول إقناع نظيره الأمريكي بأنه مثل إسرائيل وقادر على حماية المصالح الأمريكية في المنقطة، ويحتاج فقط لإطلاق يده.





وأشار إلى أن تناقض الموقف ليس معتادًا ف المواقف الأمريكية، وكان الرئيس يستمع إلى الخبراء في البيت الأبيض ثم يعلنون الموقف، ولكن في عهد "ترامب" الأمر مختلف لأنه "مقاول" يحسبها بطريقة "هيطلع خسران قد اية من الناحية المادية".





ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى اننا أمام نمط مختلف ومتخلف، لأنه يعلن قراراته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلى سبيل المثال هناك انتقاد كبير للموقف البريطاني لأنهم ينتظرون موقف الرئيس الأمريكي ثم يعلنون مواقفهم.





وأكد أن هناك اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على عدم بقاء بشار الأسد في الحكم.



