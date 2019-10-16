محمد صلاح يشارك في مران ليفربول استعدادا لـ مانشستر يونايتد

عاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج ".





وخاض صلاح مران الفريق الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وكان صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر باتفاق مع المدير الفني للفراعنة حسام البدري الذي خاض اول مباراة له أمام بتسوانا وحقق الفوز بيها بنتيجة هدف مقابل لاشئ.