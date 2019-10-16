كارمن سليمان تتضامن مع لبنان بعد حوادث حرائق الغابات

شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها "أستوري" جديد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت سليمان، على الأستوري قائلة: "دعواتي لكل شعب وأهل لبنان ، ربنا يحفظها ويحميها".

سلسة حرائق

كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت مؤخرًا عددًا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق .





مسيرة كارمن سليمان الفنية

اكتشفت الفنانة كارمن سليمان موهبتها منذ صغرها واشتهر اسمها عندما جائت في اليوم الثاني لتجربة الأداء حيث صرح راغب علامة أنها بكل تاكيد ستصل إلى النهاية وبالفعل وصلت كارمن إلى توب 2 غيرلز ثم حققت الفوز وأصبحت أول أرب آيدول في تاريخ البرنامج كانت معظم اختياراتها ناجحة.





"أخباري"

طرحت الفنانة كارمن سليمان ألبومها الأول "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014 ،ضم الألبوم 12 أغنية ، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة.





اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية "عظمة على عظمة" وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.





جائزة أفضل مطربة شابة

حصدت الفنانة كارمن سليمان مؤخرا ، جائزة أفضل مطربة شابة بـ"الميما ميوزك أورد" ، لتوزيع جوائز الأفضل في مجال الموسيقى بحضور كوكبة من نجوم وصناع المزيكا في مصر والوطن العربي .





وتستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، أغنية " بصاتك " كلمات سامي علي ، وألحان مصطفى جاد ، وتوزيع ماز.







