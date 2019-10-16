نجم الأهلي يجبر البدري على إشراكه مع المنتخب
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
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علاء خليف
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قرر حسام البدري مدرب منتخب مصر الاعتماد على لاعب الأهلي في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر خلال المباريات القادمة، وذلك بعد تألقه في ودية بتسوانا التي أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز الفراعنة 1-0.
وذكرت تقارير صحفية أن حسام البدري قرر الاعتماد على حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقيادة خط وسط الفراعنة بشكل أساسي في الفترة القادمة بدلا من محمد النني لاعب الزمالك، وذلك بعد تألق "فتحي" وتسجيله هدف الفوز للمنتخب أمام بتسوانا، فضلا عن الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.
ويري حسام البدري أن حمدي فتحي سيكون إضافة قوية لخط وسط منتخب مصر بجانب طارق حامد، وذلك بعد تراجع مستوي محمد النني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
ويقدم حمدي فتحي مستوي مميز رفقة الأهلي في المباريات بالبطولات المحلية و الإفريقية، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المارد الأحمر، كما أصبح عنصرًا هامًا في قائمة الفراعنة، خاصة وأنه يمتلك قدرات تهديفية عالية يفتقدها باق زملائه في نفس المركز.
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