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محمد صلاح يتصدر تشكيلة أغلي اللاعبين الأفارقة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
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محمد صلاح يتصدر تشكيلة أغلي اللاعبين الأفارقة
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علاء خليف
 
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نشر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير تشكيلة أغلي 11 لاعبًا إفريقيًا، من حيث القيمة السوقية خلال عام 2019، وجاء نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في صدارة القائمة.

وتصدر محمد صلاح قائمة أغلي اللاعبين الأفارقة بقيمة وصلت إلي 150 مليون يورو، وجاء بالمرتبة الثانية نجم منتخب السنغال ساديو ماني بـ 120 مليون يورو، وجاء الثنائي كاليدو كوليبالي مدافع أرسنال، ونيكولاس بيبي بـ 75 مليون يورو قيمة كل منهما.

وجاءت تشكيلة أغلي اللاعبين الأفارقة كالتالي:-

حراسة المرمي: أندريه أونانا (أياكس) 35 مليون يورو

خط الدفاع: أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) 30 مليون يورو – كوليبالي (نابولي) 75 مليون يورو – جويل ماتيب (ليفربول) 35 مليون يورو – يوسف عطال (نيس) 25 مليون يورو

خط الوسط: توماس بارتي (أتليتكو) 50 مليون يورو – نابي كيتا (ليفربول) 50 مليون يورو – رياض محرز (مانشستر سيتي) 60 مليون يورو

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) 120مليون يورو – محمد صلاح (ليفربول) 150 مليون يورو – بيبي (أرسنال) 75 مليون يورو.

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