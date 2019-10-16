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مفاجأة.. تقرير طبي يكشف إصابة طالبة بالإسكندرية بالتهاب سحائي رغم نفي الصحة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
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مفاجأة.. تقرير طبي يكشف إصابة طالبة بالإسكندرية بالتهاب سحائي رغم نفي الصحة
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محمد رجب
 
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كشفت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، عن مفاجأة بنشرها تقرير طبي صادر عن إحدى المستشفيات الخاصة، يؤكد إصابة طالبة بمدرسة مصطفى النجار بالتهاب سحائي بكتيري، لينفي بذلك ما أكدته مديرية الصحة عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بين طلاب المدارس بهذه العدوى.

ووفقًا للتقرير التي حصلت "الفجر" على نسخة منه، فقد وصلت الطفلة إلى الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من صداع، وتم تحويلها على الفور إلى عيادة الأنف والأذن وعيادة الرمد، واتضح وجود myopia ثم عانت بإرتفاع بالحرارة وقيء.

وتابع التقرير، أنه تم دخول الطالبة إلى المستشفى محولة من الطوارئ مرة أخرى، وتم مناظرتها بواسطة إستشاري أطفال وعمل الفحوصات اللأزمة وثم إعطاء المريضة العلاج اللأزم، ومازالت المريضة تحت العلاج.

من جانبها كشفت النائبة إلهام المنشاوي عن تواصلها مع والد الطالبة المُصابة من خلال الهاتف المحمول، ومن ثم الذهاب إليها في المستشفى للحصول على التقرير الطبي الخاص بالحالة، والذي أكد إصابة الطالبة بالتهاب سحائي بكتيري، والتي بدت تتعافي منه، على حد قولها.

وأكدت المنشاوي، أنه سيتم التعامل مع هذه الواقعة منذ صباح اليوم بطريقة "مختلفة"، وأن الإصابة ليست فيروسية أي أنها لم تصل لدرجه الوباء، وهو ما يؤكد التعامل معه كأي عدوي بكتيرية.

يأتي رد النائبة إلهام المنشاوي لينفي ما أصدرته مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في بيانها، والذي أكد أن الطفلة لم تصاب بإلتهاب سحائي بكتيري، ولم تسجل أي حالة بين طلاب المدارس بهذا المرض.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أصدرت بيان قالت فيه: "إنه بناء على بلاغ من التامين الصحى بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة إلى إحدى المستشفيات الخاصة تعانى من صداع وقىء وارتفاع فى درجة الحرارة، توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة.

وأضاف البيان، تبين ان المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيرى عامى 2014، 2016 بواسطة التأمين الصحى، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها حيث تبين أن سلبية العينة.

وأكدت المديرية أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، كما اكدت المديرية عدم ظهور اى اعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة، كما تم سحب عينات من تلميذة مدرسة صقر للغات بالمنتزه التى توفت صباح اليوم، وتبين سلبية العينات وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائى.

وأهابت المديرية بجميع المواطنين الرجوع الى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أى أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة.

وكانت توفيت صباح أمس الثلاثاء الطالبة "كرما مصطفى عبد العزيز" 6 سنوات من مدرسة"صقر" داخل مستشفى الشاطبي، عقب تشكك اسرتها إصابتها بفيروس"الألتهاب السحائي"، الأمر الذي شكل حالة فزع بين أولياء الأمور، خوفًا من عدوى زملائها داخل الفصل الدراسي، إلا أنه قد اعلنت مستشفى الشاطبي أن الطالبة لم تتوفى بسبب تلك الفيروس، عقب إجراء تحليل للطفلة للتأكد من إمكانية إصابتها من الفيروس.
مفاجأة.. تقرير طبي يكشف إصابة طالبة بالإسكندرية بالتهاب سحائي رغم نفي الصحة
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المزيد عن: عدوى بكتيرية سحائي المضاد الحيوى الالتهاب السحائى أخبار مصر
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