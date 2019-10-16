رونالدو يعلق على وصوله للهدف ال 700 في مسيرته
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
وجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الشكر لزملاؤه والمدربين الذين ساعدوه طوال مشواره حتى تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم.
وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا:"شكرا لزملائي والمدربين الذين ساعدوني في أن أصبح اللاعب الذي أنا عليه، أنا مُحبط لكوننا لم نفز لكنني فخور حيال الفريق".
وأضاف :"عدد الأرقام القياسية التي أملكها؟ أنا لا أعلم، يجب أن أستمتع باللحظة وشكرا لهؤلاء الذين ساعدوني في سبيل الوصول إلى هذه العلامة المبهرة".
واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً :"الأرقام تأتي بصورة طبيعية، أنا لا أبحث عنها، الأرقام تبحث عني دون هاجس مني، ذلك يحدث بصورة طبيعية".
وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 خلال مسيرته بالأمس وذلك في شباك أوكرانيا في فوز الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو.
وتمكن رونالدو من تحقيق رقم قياسي مميز وصل به إلى الرقم 700 كجملة أهدافه التفصيلية مع جميع الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب بلاده البرتغال.
* التفاصيل الكاملة حول ال700 هدف :
- 450 هدف بقميص الملكي نادي ريال مدريد الإسباني.
- 118 هدف بقميص فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
- 95 هدف دولي مع المنتخب البرتغالي الأول .
- 32 هدف مع فريق نادي يوفنتوس الإيطالي .
- 5 أهداف مع فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي .
- 444 هدف سجلها الدون بالقدم اليمنى .
- 126 هدف تم تسجيلها بالقدم اليسرى .
- 128 هدف سجلهم بالرأس .
- هدفين بطرق مختلفة .
Advertisements
- رقم سلبي لـ"رونالدو" بعد فشله في التسجيل أمام لاتسيو
- تفاصيل اهداف رونالدو ال700
- رونالدو يواصل كتابة التاريخ ويقترب من رقم دائي
- ريال مدريد المساهم الأكبر في مئويات رونالدو السبعة
- رونالدو بطل البرتغال ومحطم الأرقام الدولية
- رونالدو: ذكرى الهدف الـ700 مريرة
- الأرقام القياسية تبحث عن كريستيانو رونالدو
- الدون يكتب التاريخ.. تفاصيل أهداف رونالدو الـ 700 (انفوجراف)
- تصريح مثير من كريستيانو رونالدو عقب وصوله للهدف 700
- إنفوجراف.. رونالدو يصل إلى 700 هدف في مسيرته الكروية
المزيد عن: رونالدو دا ليما رونالدو الهدف 700 الهدف 700تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر