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يوفنتوس يعلق على أنباء رحيل رونالدو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
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يوفنتوس يعلق على أنباء رحيل رونالدو
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 
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نفى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس نية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الرحيل في نهاية الموسم أو الموسم المقبل.

وقال باراتيتشي في تصريحات صحفية نقلها موقع جول العالمي: "رونالدو يُركز جدا على أهدافه الحالية. أنا لا أؤمن على الإطلاق بأنه سيرحل في نهاية الموسم أو الموسم القادم".

واختتم باراتيتشي تصريحاته قائلاً:"هو مُتعاقد. نحن سعداء للغاية معه وهو سعيد أيضا في يوفنتوس".

وأشار الموقع العالمي أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف الموسم الماضي من ريال مدريد وشارك بقميص البيانكونيري في 51 مباراة ونجح في تسجيل 32 هدفا وصنع 11 هدف.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة تايمز الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.

ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما بالإضافة للرحيل المحتمل لماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع هاري كين.

يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات كين في الفترة القادمة.
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