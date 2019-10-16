مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
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السيد علي
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علق رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور،عن إقتراب المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، من تدريب نادي الأهلي السعودي.
وقال: "جروس الفاشل هينزل بالأهلي السعودي درجة ثانية بسبب عنده وغباءه".
وأتي هذا علي هامش، إجتماع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريقب، عقب مران اليوم، لتحفيذهم قبل مواجهة القمة أمام الأهلي.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.
وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".
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