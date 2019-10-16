ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
Advertisements
مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي
مرتضي وجروس
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
علق رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور،عن إقتراب المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان  جروس، من تدريب نادي الأهلي السعودي. 

وقال: "جروس الفاشل هينزل بالأهلي السعودي درجة ثانية بسبب عنده وغباءه".

وأتي هذا علي هامش، إجتماع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريقب، عقب مران اليوم، لتحفيذهم قبل مواجهة القمة أمام الأهلي. 

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.

وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تأجيل مباراة القمة الأهلي آمن ألفا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status