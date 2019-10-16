كشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية اليوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019 والتي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد ولم يتجاوز سنه الـ21 عام.





ثنائي ريال مدريد يزينان قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي





وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2019 تواجد ثنائي نادي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس.

ويعتبر نادي ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي ضم لاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي حيث ضم كل نادي لاعب واحد فقط.





قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي





وجاءت فائمة المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019 كالآتي:

ماثياس دي ليخت ( يوفنتوس ) , ألفونسو ديفيس ( بايرن ميونيخ ) , دوناروما ( ميلان ) , انسو فاتي ( برشلونة ) , فودين ( مانشستر سيتي ) , جندوزي ( أرسنال ) , إيرلينج هالاند ( ريد بول ) .

كاي هافيرتز ( ليفركوزن ) , جواو فيليكس ( أتلتيكو ) , ديجان جوفيليك ( فرانكفورت ) , مويس كين ( إيفرتون ) , لي كانغ إن ( فالنسيا ) , أندري لونين ( بلد الوليد ) , دونيل مالين ( آيندهوفن ) .

ماسون ماونت ( تشيلسي ) , رودريجو ( ريال مدريد ) , جادون سانشو ( بوروسيا دورتموند ) , فيران توريس ( فالنسيا ) , فينيسيوس ( ريال مدريد ) , نيكولاس زانيولو ( روما ) .