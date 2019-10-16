ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يصدر بيان بشأن إصابة دي خيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد يصدر بيان بشأن إصابة دي خيا
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

 أصدرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيان رسمي حول الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الإسباني ديفيد دي خيا والتي لحقت به خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره منتخب السويد والتي إنتهت يبن الفريق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

 

وكان دي خيا قد إشتكى من إصابة على مستوى عضلات الركبة وخرج بعد مرور ساعة كاملة من اللاعب ليحل بدلاً منه حارس تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابالاجا الذي دافع عن مرماه وإحتفظ لمنتخب بلاده بالخروج بنقطة التعادل التي كفلت لهم التأهل للبطولة الأقوى على مستوى القارة العجوز .

 

وقال البيان الصادر من النادي أن الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي طفيفة ولا تدعو للقلق نهائياً في الوقت الذي سيتم فيه إصدار بيان آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم للتعرف على المدة التي سيغيبها دي خيا عن الملاعب ومدى لحاقه بمباراة الأحد من عدمها .

 

ويستعد فريق نادي مانشستر يونايتد لمواجهة فريق ليفربول يوم الاحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويرغب سولسكاير في أن يدخل اللقاء بصفوف مكتملة بعد أن تأكد من عودة الثلاثي لوك شاو وبول بوجبا وفان بيساكا من الإصابة .

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مانشستر يونايتد ليفربول دي خيا الدوري الانجليزي إسبانيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status