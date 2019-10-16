مانشستر يونايتد يصدر بيان بشأن إصابة دي خيا

أصدرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيان رسمي حول الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الإسباني ديفيد دي خيا والتي لحقت به خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره منتخب السويد والتي إنتهت يبن الفريق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

وكان دي خيا قد إشتكى من إصابة على مستوى عضلات الركبة وخرج بعد مرور ساعة كاملة من اللاعب ليحل بدلاً منه حارس تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابالاجا الذي دافع عن مرماه وإحتفظ لمنتخب بلاده بالخروج بنقطة التعادل التي كفلت لهم التأهل للبطولة الأقوى على مستوى القارة العجوز .

وقال البيان الصادر من النادي أن الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي طفيفة ولا تدعو للقلق نهائياً في الوقت الذي سيتم فيه إصدار بيان آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم للتعرف على المدة التي سيغيبها دي خيا عن الملاعب ومدى لحاقه بمباراة الأحد من عدمها .

ويستعد فريق نادي مانشستر يونايتد لمواجهة فريق ليفربول يوم الاحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويرغب سولسكاير في أن يدخل اللقاء بصفوف مكتملة بعد أن تأكد من عودة الثلاثي لوك شاو وبول بوجبا وفان بيساكا من الإصابة .