"كروموسوم زيادة يساوي حب أكتر".. ريهام عبد الغفور تعيش لحظات مرح مع "نوح" (صور)

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور بصحبة الطفل "نوح" من أطفال متلازمة داون.





وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على الصور قائلة: "بما إن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، فتابعوا أكونت نوح على إنستجرام، لو عاوزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون وتشوفوا بهجة أكثر".





وأضافت: "معلومة النهاردة الأطفال اللي عندهم متلازمة داون بيبقوا أحسن في مدارس الدمج، والأطفال العادية بيبقوا أحسن لما يتعلموا الاختلاف والطيبة والصداقة، فصول الدمج بتفيد كل الأطفال ".





وتابعت ريهام عبد الغفور قائلة: "كروموسوم زيادة = حب زيادة".





عن ريهام عبدالغفور

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور، هي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور ، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية.





تزوجت الفنانة ريهام عبدالغفور من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنها يوسف ، وبعد طلاقهما تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت ابنهما فاروق.





تألقها في "زي الشمس"

تألقت مؤخرًا في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في موسم رمضان عام 2019،





تدور أحداث مسلسل " زي الشمس" حول تعرض شقيقة المحامية دينا الشربيني إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن قاتلها، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.





فريق عمل المسلسل

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، احمد داود ، سوسن بدر ، احمد مالك.



