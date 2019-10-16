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القبض على تشكيل عصابي خطف نجل برلماني بالمنوفية وأخفاه بالبحيرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:48 ص
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القبض على تشكيل عصابي خطف نجل برلماني بالمنوفية وأخفاه بالبحيرة
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محمود الجماس
 
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بـالبحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، من تحرير نجل برلماني بـالمنوفية تم اختطافه، وتخبئته بالبحيرة، وطلب فدية قدرها مليون دولار.

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي بخطف نجل برلماني بالمنوفية وطلب مليون دولار فدية.

وبتكوين فريق بحث بواسطة الرائد أحمد حمدى رئيس وحدة المباحث والنقيب محمد سلامة، والنقيب إسلام فوزى معاوني المباحث، وبالتحرى والبحث و بجمع المعلومات، وبالتعاون مع شركات الهواتف المحمول تبين أن وراء الواقعة "م. ج"، و"س. س"، من منطقة الوكيل بـكفرالدوار، وبمداهمه مكان اختفائهم تم العثور على مكان الطفل المختطف وتم القبض عليهم.

وبعرض المتهمين على النيابة وبمواجهتم اقرو انهم قامو بخطف وطلب فدية قدرها مليون دولار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تسليم الطفل لأسرته وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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