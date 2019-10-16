تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للدوران مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي حيث تنطلق مباريات الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر بثلاثة مباريات فيما تقام يوم السبت ثلاثة لقاءات أيضاً وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي

تقام يوم ثلاثة مباريات حيث يحل الفتح ضيفاً ثقيلاً على نادي العدالة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

وفي نفس اليوم يستضيف المتصدر نادي الهلال فريق نادي ضمك في نفس التوقيت ويلعب نادي الاهلي مع فريق التعاون في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثامنة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

ويفتتح الشباب والاتفاق مباريات السبت في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة فيما يواجه فريق نادي الرائد ضيفه النصر في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ويرحل الاتحاد لمواجهة الرائد .

وتختتم مباريات الجولة السابعة يوم الاحد بمباراتي أبها والفيحاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وشرين دقيقة مساءاً ويلعب الفيصلي مع الحزم في تمام الساعة السابعة مساءاً .

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة السابعة

وقبل الجولة السابعة يتصدر فريق نادي الهلال الجدول برصيد ستة عشر نقطة بالفوز في خمسة مباريات والتعادل في مباراة فيما يحل فريق نادي الوحدة في المركز الثاني بالفوز في أربعة مباريات والخسارة في مباراتين فيما يحل نادي الاهلي في المركز الثالث برصيد إحدى عشر نقطة بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين وهو نفس رصيد نادي الفيصلي .