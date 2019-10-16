أبو الغيط: الربيع العربي دمر قدرات الدول العربية (فيديو)

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب يمرون بأصعب فترات حياتهم، لافتا إلى أن أخر وضع مأساوي كان هو غزو العراق للكويت، وبعد 27 عام مازالت عواقبه موجودة، وبالتالي يجب علينا ان نستفيق، ونجمع الإمكانيات ونقف وقفة أمام الأطراف التي تقطع في الجسد العربي، وهذا يتطلب محور عربي قادر وفاعل وواضح المقصد.





وأضاف "أبو الغيط"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن الوضع في شمال العراق مختلف عن شمال سوريا لأن الدولة العراقية استعادت قدراتها الكاملة، ولا يوجد دواعش، وأكراد العراق يتحركون بتوافق كامل مع الحكومة العراقية، وقادرين على التوفق فيما بينهم.





وتابع أمين عام الجامعة العربية، أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ أي موقف بشأن الاعتداء التركي على شمال سوريا، لافتا إلى أنه عام 1957 كانت هناك تهديدات تركية لسوريا، وحينها تدخل الرئيس المصري جمال عبد الناصر وهيج العرب كلهم، وأرسل جيش للدفاع عن سوريا، لافتا إلى أن الظروف مختلفة حاليا عن هذا الوقت، ولم تكن حينها فلسطين تحت الانتداب بالكامل، ولا الربيع العربي الذي دمر قدرات الدول العربية.



