ميتشو لرئيس الزمالك: سنرد على الأهلي في الملعب
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
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السيد علي
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وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الصربي ميلوتن سريديوفيتش "ميتشو"، التحية والشكر لرئيس الزمالك على دعمه الكبير للفريق حد قوله.
وصرح ميتشو، خلال اجتماع مرتضي منصور باللاعبين والجهاز الفني للفريق، والذي عُقد، مساء أمسش الثلاثاء: "أشكر رئيس الزمالك على دعمه الكبير للفريق خلال الفترة الأخيرة، وبنوعده بالرد في الملعب وأخذ الثأر، في إشارة لخسارة الزمالك أمام الأهلي في السوبر".
وأوضح ميتشو متحدثًا عن مباراة القمة وذلك قبل قرار اتحاد الكرة بتأجيلها: "لابد علينا التركيز في مباراة القمة لأنها أهم مباراة في الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة.
وكان قد قرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها يوم السبت القادم في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، إلى أجل غير مسمى، بسبب تعليمات أمنية.
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