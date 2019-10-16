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نادي طنطا يمنح محمد صلاح عضوية مدى الحياة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
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نادي طنطا يمنح محمد صلاح عضوية مدى الحياة
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محمد أيمن
 
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 إستقبل مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء والد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وذلك تكريماً للإنجازات التي دائماً ما يحققها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده مصر ورفع إسم البلاد عالياً في المحافل الدولية والدوريات الخمسة الكبرى .

 

طنطا يمنح صلاح عضوية مدى الحياة

 

وقرر مجلس إدارة نادي طنطا أيضاً برئاسة فارس عريبي منح محمد صلاح العضوية الشرفية مدى الحياة تقديراً على المجهودات التي قام بها الفرعون المصري خاصةً حصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدمفي مناسبتين العام قبل الماضي 2017 – 2018 وموسم 2018 – 2019 .

 

وبرر عريبي منح صلاح العضوية مدى الحياة بسبب ظهوره الدائم في قائمة أفضل لاعبي العالم ومنافسة أسماء لامعة مثل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي والارجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني .

 

وينتظر مجلس إدارة نادي طنطا الزيارة الأول لمحمد صلاح إلى محمد صلاح من أجل منحه العضوية بصورة تليق ببطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكل ما حققه من إنجازات في الدوري الإنجليزية وكيف أصبح قدوة لجميع الاطفال في سن مبكر وقدوة حسنة للرياضيين حول العالم .

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