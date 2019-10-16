أبرز ماجاء في جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق.. تهديد وتسديد

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه قرر غلق حسابات لاعبي الفريق الأول، على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، من بعض اللاعبين.



وكان قد إجتمع مساء أمس الثلاثاء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول، أكد خلالها على ثقته في امكانياتهم، كما هددهم بخصم نصف المستحقات حال استخدام أي لاعب لمواقع التواصل الاجتماعي.





وقال منصور في جلسته مع اللاعبين التي بثتها فضائية "الحدث اليوم" : "نادي الزمالك طوال تاريخه لم يتعرض لهذه الهجمة الشرسة الذي تعرض لها حاليًا".





وواصل منصور : "بدأت بتوجيه السباب لمحمود عبدالرازق شيكابالا، وبعد ذلك محمود عبدالرحيم جنش، وبعده محمود عبدالمنعم كهربا، وبعد ذلك هروب فرجاني ساسي وبعده طارق حامد".





وتابع رئيس الزمالك : "ممنوع أن يملك لاعب له صفحة على السوشيال ميديا وعلى كل لاعب أن يختار بين الزمالك والسوشيال ميديا".





وأكمل مرتضي: "سأخصم نصف مستحقات اللاعب الذي يملك صفحة على السوشيال ميديا، واللاعب الذي ينشر شىء على صفحته سيوقع عليه غرامة 300 ألف جنية".





وأردف رئيس القلعة البيضاء: "قبل يوم 30 اكتوبر الجاري، لن يتواجد لاعب له مليم عند إدارة النادي، سواء مصري أو أجنبي، الأهلي لا يوجد لاعب حصل على أي مليم".





وعن أزمة فرجاني علق منصور : "فرجاني ساسي قال إنه لم يتعاقد مع الزمالك من أجل الأموال، يجب على اللاعبين أن تصبر على النادي المكافأة كانت 10 ألاف أصبح 100 الف".





وأوضح منصور : "تركي آل الشيخ كان المفترض أن يدفع تعاقد ساسي لمدة سنتين، والأن نحن من ندفع تلك الأموال ونشكره على ذلك، ليس فرض عليه أن يدفع هذه الأموال".





وعن مستوي اللاعبين والجهاز الفني عقَب منصور : "سعيد بالتدوير بين اللاعبين الذي يقوم به ميتشو وكل اللاعبين تحصل على فرصتها، ليس كجروس الفاشل الذي تعاقد مع اتحاد جدة وسيكون سبب في هبوطه للدرجة الثانية".





وأنهي تصريحاته: "مباراة الأهلي مهمة جدًا وثار بينكم، وثأر خاص لميتشو مع فايلر، أنت مثل الأهلي 100 مرة".





الجدير بالذكر أن ، أن اتحاد الكرة قد أعلن رسميًا عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها مساء السبت المقبل.



