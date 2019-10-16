مدرب الجزائر يتحدى بطل العالم
صرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الاول لكرة القدم أن اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من العمل حتى يتحقق حلم الوصول إلى بطولة كأس العالم القادمة والتي مقرراً لها أن تقام في قطر صيف العام 2022 وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس ضمن مباريات الفيفا الودية .
وفي المؤتمر
الصحفي أكد مدرب الجزائر أن اللقاء الودي كان جيد للغاية وكان لابد من الفوز به
وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإستعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2021 وإستشهد
ببوتسوانا والتي خلقت الكثير من المتاعب والمشاكل للمنتخب المصري حيث أن الوقت
الراهن لا توجد فيه فرق كبرى ومنتخبات صغرى والكل أصبح يشكل خطراً حقيقياً .
وأضاف بلماضي
أن المنتخب خاض مباراة جيدة للغاية وخلق الكثير من الفرص على أرضية الميدان وسيعمل
الجميع من الآن على مواصلة الطريقة التي ستمكننا من التطور لتحقيق مزيد من الألقاب
والإنجازات حيث مازال العمل ينتظر مجهود أكبر للتطور ويتوفر الجميع هامش لذلك .
وأردف "
لازلنا بعيدين كل البعد عن المثالية لكن كل ما أريده من اللاعبين التركيز على
المباريات التي نواجه فيها خصوم كبار خاصةً وأن الظهور بمظهر مشرف فيها يؤثر
نفسياً على اللاعبين ويعطيهم الثقة الكاملة في أنفسهم وقدرتهمعلى خوض التحديات
والمعارك الكبرى .
وأنهى "
الجزائر ترغب في مواجهة بطل العالم فرنسا وسنسعى للفوز عليهم مثلما فعلنا في
مباراة اليوم ضد عملاق إسمه كولومبيا في تحدي واضح منه لبطل العالم .
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