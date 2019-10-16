فييرا يكشف عن أول شئ سيقوم به عند تولي تدريب أرسنال

كشف الفرنسي باتريك فييرا أسطورة نادي أرسنال السابق ومدرب نادي نييس الفرنسي الحالي عن أول شئ سيقوم به في حالة تولى تدريب الجانرز في يوم من الأيام.





تصريحات فييرا بشأن تدربب أرسنال





وفال فييرا في تصريحات صحفية: "بالطبع كحال أي لاعب آخر عندما نتولى مهمة التدريب نرغب في لمس أعلى المستويات ، وأنا الآن أحاول لمس تلك المستويات مع نيس بمنح أنفسنا الوسائل للنجاح، لكنني أعمل في تلك المهنة كي أشرف في يوم من الأيام على تدريب فريق يشارك بدوري أبطال أوروبا".





أول ما سيقوم به فييرا في حالة تولي تدريب أرسنال

وكشفت فييرا عن أول شئ سيقوم به إذا تولى مهمة تدريب أرسنال قائلا: "كان لي شرف العمل تحت قيادة آرسين فينجر في يوم من الأيام وإذا توليت تدريب أرسنال فسأدعوه على العشاء وسأدفع الفاتورة".





ويتواجد نادي أرسنال فب المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.