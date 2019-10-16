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فايلر ينفجر غضباً بعد تأجيل القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
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فايلر ينفجر غضباً بعد تأجيل القمة
فايلر
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محمد أيمن
 
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 قرر مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل بين فريقي الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بداعي تعليمات أمنية حالت دون إقامة المباراة .

 

وإلتزم مسؤولو القلعة الحمراء إزاء قرار إتحاد الكرة بتأجيل القمة ورفضوا التعليق على القرار في الوقت الحالي حيث يجري في الساعات القليلة الماضية تشاور بين أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء من أجل معرفة الطريقة التي تمكنهم من الرد على القرار بصورة رسمية .

 

وكشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن حالة من الغضب الشديد إنتبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد أن علم بقرار إتحاد الكرة الخاص بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى حيث أنه كان يرغب في أن تقام في موعدها نظراً لمبدأ تكافئ الفرص ولإستكمال المسابقة وإنتهاءها في الموعد المحدد لها .

 

وأضاف المصدر أن مدرب النادي الاهلي كان يرى أن الفريق يمر بحالة نفسية عالية للغاية بسبب المردود الجيد الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية بداية من الفوز ببطولة السوبر وتحقيق العلامة الكاملة في بطولة الدوري والوصول لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

 

ويتصدر النادي الاهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات فيما يحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد سبعة نقاط .

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